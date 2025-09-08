Anne ve oğlu minibüsün altında kaldı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve 7 yaşındaki oğluna bir işçi servisi minibüsü çarptı. Anne ve oğlu aracın altında kalarak yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
ANNE VE OĞLUNA MİNİBÜS ÇARPTI
Büyükyoncalı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan K.G. ve oğlu E.G'ye (7), S.Z. yönetimindeki 59 S 2176 plakalı işçi servisi minibüsü çarptı. Anne ve oğlu minibüsün altında kaldı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KAZA ANI KAMERADA
Yaralanan anne ve oğlu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Servis sürücüsü gözaltına alındı. Bu arada kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel