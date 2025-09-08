Haberler

Anne ve oğlu minibüsün altında kaldı

Anne ve oğlu minibüsün altında kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Anne ve oğlu minibüsün altında kaldı
Haber Videosu

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve 7 yaşındaki oğluna bir işçi servisi minibüsü çarptı. Anne ve oğlu aracın altında kalarak yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde işçi servisinin çarptığı anne ve 7 yaşındaki oğlu yaralandı.

ANNE VE OĞLUNA MİNİBÜS ÇARPTI

Büyükyoncalı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan K.G. ve oğlu E.G'ye (7), S.Z. yönetimindeki 59 S 2176 plakalı işçi servisi minibüsü çarptı. Anne ve oğlu minibüsün altında kaldı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KAZA ANI KAMERADA

Yaralanan anne ve oğlu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Servis sürücüsü gözaltına alındı. Bu arada kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
26 ilde yapılan bu anket çok konuşulur: İşte emeklilerin birinci partisi

Bu anket çok konuşulur: İşte emeklilerin birinci partisi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlenecek gençlere kredi desteği 250 bin TL'ye çıkacak

Evlenecek gençlere çifte müjde Erdoğan'dan geldi! Miktar artırılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.