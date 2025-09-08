Tekirdağ'ın Saray ilçesinde işçi servisinin çarptığı anne ve 7 yaşındaki oğlu yaralandı.

ANNE VE OĞLUNA MİNİBÜS ÇARPTI

Büyükyoncalı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan K.G. ve oğlu E.G'ye (7), S.Z. yönetimindeki 59 S 2176 plakalı işçi servisi minibüsü çarptı. Anne ve oğlu minibüsün altında kaldı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KAZA ANI KAMERADA

Yaralanan anne ve oğlu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Servis sürücüsü gözaltına alındı. Bu arada kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.