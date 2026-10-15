Haberler

Tekirdağ'da İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri Başhekim Tabakoğlu'nu ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Yakup Bıyıkoğlu ve Prof. Dr. Halil İbrahim Kutlay, Tekirdağ Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette üniversite-sağlık kurumları arasındaki iş birliği görüşüldü.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Yakup Bıyıkoğlu ve Prof. Dr. Halil İbrahim Kutlay, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Hastanede gerçekleştirilen ziyarette, üniversite ile sağlık kurumları arasındaki iletişim ve iş birliğinin önemine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Başhekim Tabakoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bıyıkoğlu ve Kutlay da misafirperverliği dolayısıyla Tabakoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA
Şampiyonlar Ligi'nde 6-3'lük nefes kesen maç

Şampiyonlar Ligi'nde 6-3'lük nefes kesen maç!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milan Skriniar: Utanç vericiydi

Takım arkadaşlarının gözünün yaşına bakmadı
Arda Turan Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

Bu halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

İstanbul Valisi Gül'den vatandaşlara bir uyarı daha: Özel araçlarınızla trafiğe çıkmaktan kaçının

İstanbul Valisi Gül'den vatandaşlara bir uyarı daha
Beyoğlu’nda sel dehşeti! Kadın metrelerce sürüklendi, imdadına vatandaşlar yetişti

Sel sularında metrelerce sürüklenen kadının imdadına esnaf yetişti

Sarıyer’de stüdyoda mahsur kalan şarkıcı Murat Boz, botla kurtarıldı

Stüdyoda saatlerce mahsur kalmıştı! Dalgıçlar geldi, kurtarıldı
İstanbul'da sağanak İstiklal Caddesi'ni de vurdu

Şehrin kalbi sular altında! İstiklal Caddesi'nde şok manzara
Fenerbahçe'de 6 farklı mağlubiyete rağmen alkışlar Oğuz Aydın'a

Gecenin tek tesellisi! Fener taraftarı sadece o yıldızını alkışladı