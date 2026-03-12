Haberler

Tekirdağ'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı iftar programı düzenlendi

Tekirdağ'da 'Maarifin Kalbinde Ramazan' temalı iftar programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da 'Maarifin Kalbinde Ramazan' temasıyla düzenlenen iftar programında katılımcılar oruçlarını açtı. Eğitim camiasının bir araya gelmesi vurgulandı.

Tekirdağ'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" temasıyla, iftar programı düzenlendi.

Şarköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğindeki program Şarköy Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından katılımcılar birlikte oruçlarını açtı.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, konuşmasında, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini söyledi.

Yeniyol, eğitim camiasının bu tür programlarda bir araya gelmesinin önemli olduğunu belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Programa, Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Cumhuriyet Savcısı Fatih Dağcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Elma, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Yeliz Dermen
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar

Savaşta yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babaannesini dövüp, ziynet eşyalarını gasbettiği iddiasıyla tutuklandı

Kalıbına bakan da adam sanır: Rezil bir suçtan tutuklandı
Kimse beklemiyordu! Akaryakıta çifte indirim geldi, tamamı pompaya yansımadı

Akaryakıta çifte indirim geldi ama tamamı pompaya yansımadı
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
İzmir'de 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındı

Marifetmiş gibi paylaşınca gözaltına alındı
Babaannesini dövüp, ziynet eşyalarını gasbettiği iddiasıyla tutuklandı

Kalıbına bakan da adam sanır: Rezil bir suçtan tutuklandı
YPG'li Salih Müslim öldü

Salih Müslim hayatını kaybetti
FBI'dan ABD'nin uykularını kaçıran rapor: İran, Kaliforniya'yı vurabilir

ABD'nin uykularını kaçıran uyarı: O eyaleti vurabilirler