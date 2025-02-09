Tekirdağ'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' Tanıtıldı
Malkara ilçesinde düzenlenen tanıtım programında, 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' ve mobil uygulamalar hakkında bilgiler verildi. Ekipler, 279 kişiyi bilgilendirdi.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri proje tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor.
Ekipler, Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen programda vatandaşlara projeyi tanıttı.
Öte yandan ekipler, NARVAS ve UYUMA mobil uygulamaları hakkında da vatandaşları bilgilendirdi.
Ekiplerin 279 kişiyi bilgilendirdiği tanıtım faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA / Ömür Çolak - Güncel