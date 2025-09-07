Haberler

Tekirdağ'da Denizde Kaybolan Kadın İçin 3 Günlük Arama Çalışması

Tekirdağ'da Denizde Kaybolan Kadın İçin 3 Günlük Arama Çalışması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 3 gün önce denizde kaybolan 54 yaşındaki B.D. için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler kapsamlı bir şekilde denizde arama yapıyor.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde denizde kaybolan kadını arama çalışmaları 3 gündür devam ediyor.

Arama kurtarma çalışmalarına dün gece saatlerinde ara veren ekipler, denizde kaybolan B.D'yi bulmak için yeniden çalışma başlattı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 50 kişiden oluşan ekip denizde arama çalışmalarını sürdürüyor.

B.G'nin yakınları da bölgede bekleyişini sürdürüyor.

Yeniçiftlik Mahallesi'nde 3 gün önce denize giren B.D. (54) gözden kaybolmuştu. İhbar üzerine bölgede ekiplerce arama çalışmaları başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Düğün sonrası meydan muharebesi gibi kavga

Düğün sonrası meydan muharebesi gibi kavga
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşinin yasak aşkından gelen mesaj hayatını kararttı: Bahri'den hamileyim

Eşinin yasak aşkından gelen mesaj hayatını kararttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.