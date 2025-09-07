Tekirdağ'da Denizde Kaybolan Kadın İçin 3 Günlük Arama Çalışması
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 3 gün önce denizde kaybolan 54 yaşındaki B.D. için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler kapsamlı bir şekilde denizde arama yapıyor.
Arama kurtarma çalışmalarına dün gece saatlerinde ara veren ekipler, denizde kaybolan B.D'yi bulmak için yeniden çalışma başlattı.
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 50 kişiden oluşan ekip denizde arama çalışmalarını sürdürüyor.
B.G'nin yakınları da bölgede bekleyişini sürdürüyor.
Yeniçiftlik Mahallesi'nde 3 gün önce denize giren B.D. (54) gözden kaybolmuştu. İhbar üzerine bölgede ekiplerce arama çalışmaları başlatılmıştı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel