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Tekirdağ'da Demir Çelik Firmasının Çalışanları Şirketi Dolandırdı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir demir çelik firmasının 11 çalışanı şirketi dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Şirket yetkilileri suç duyurusunda bulunarak şüphelilerin gözaltına alınmasını sağladı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bir demir çelik firmasının 11 çalışanı şirketi dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Tekirdağ'da bir demir çelik firması yetkilileri, bazı çalışanlarının şirketlerini dolandırdığı iddiasıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri, belirlediği 11 şüpheliyi, 'Örgütlü bir şekilde özel belgede sahtecilik', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Hırsızlık', 'Güveni kötüye kullanma' suçlarından gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdullah Yalçın - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler

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