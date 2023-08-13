Tekirdağ'da Demir Çelik Firmasının Çalışanları Şirketi Dolandırdı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bir demir çelik firmasının 11 çalışanı şirketi dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Tekirdağ'da bir demir çelik firması yetkilileri, bazı çalışanlarının şirketlerini dolandırdığı iddiasıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri, belirlediği 11 şüpheliyi, 'Örgütlü bir şekilde özel belgede sahtecilik', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Hırsızlık', 'Güveni kötüye kullanma' suçlarından gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.