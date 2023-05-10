TEKİRDAĞ'da DEAŞ Üyesi Yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirtilen Afganistan uyruklu A.K., jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirtilen Afganistan uyruklu A.K., jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü çalışmada, örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen Afganistan uyruklu A.K.'nin Marmaraereğlisi ilçesinde olduğu belirlendi. Jandarmanın Kamaradere Mahallesi'nde bir eve düzenlediği operasyonda A.K., yakalanarak gözaltına alındı. A.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.