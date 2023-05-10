Üye Girişi
Haberi Paylaş
TEKİRDAĞ'da DEAŞ Üyesi Yakalandı

TEKİRDAĞ'da DEAŞ Üyesi Yakalandı

Güncel Haberler

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirtilen Afganistan uyruklu A.K., jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirtilen Afganistan uyruklu A.K., jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü çalışmada, örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen Afganistan uyruklu A.K.'nin Marmaraereğlisi ilçesinde olduğu belirlendi. Jandarmanın Kamaradere Mahallesi'nde bir eve düzenlediği operasyonda A.K., yakalanarak gözaltına alındı. A.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şafak Taşoyar - Güncel

Afganistan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title