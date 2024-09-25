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Tekirdağ'da Bıçaklama Olayı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da Bıçaklama Olayı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Tekirdağ'da tartışmanın ardından bir kişiyi bıçakla öldüren N.Y., gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Olay, seyyar balıkçı N.Y. ile servis şoförü Tolga Çelik arasında yaşandı.

Tekirdağ'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Servis şoförü Tolga Çelik'i (34) bıçaklayarak öldüren N.Y'nin (49) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

Dün 100. Yıl Mahallesi'nde servisi şoförü Tolga Çelik, henüz bilinmeyen nedenle aralarında çıkan kavgada seyyar balıkçı N.Y. tarafından bıçakla yaralanmıştı. Olay yerinden kaçan N.Y, gittiği itfaiye istasyonunda personele birini bıçakladığını belirterek, polis çağırmalarını söylemiş, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti.

Göğsünden yara alan Çelik, sağlık ekibince kaldırıldığı Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde kurtarılamamıştı.

Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

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