Tekirdağ'da Bıçaklama Olayı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Servis şoförü Tolga Çelik'i (34) bıçaklayarak öldüren N.Y'nin (49) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

Dün 100. Yıl Mahallesi'nde servisi şoförü Tolga Çelik, henüz bilinmeyen nedenle aralarında çıkan kavgada seyyar balıkçı N.Y. tarafından bıçakla yaralanmıştı. Olay yerinden kaçan N.Y, gittiği itfaiye istasyonunda personele birini bıçakladığını belirterek, polis çağırmalarını söylemiş, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti.

Göğsünden yara alan Çelik, sağlık ekibince kaldırıldığı Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde kurtarılamamıştı.

Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.