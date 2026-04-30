Tekirdağ'da ayçiçeği yüklü TIR devrildi
TEKİRDAĞ'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği ayçiçeği yüklü TIR devrildi.
Kaza, Süleymanpaşa ilçesi Osmangazi Bulvarı üzerinde, Muratlı Caddesi çıkışında meydana geldi. E.A. idaresindeki 59 ACD 414 plakalı ayçiçeği yüklü TIR., sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi üzerine devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü E.A., kazayı yara almadan atlatırken, devrilen TIR'daki tonlarca ayçiçeği yola saçıldı. Polis, trafik akışını araç kaldırılıp, ürün temizlenene kadar tek şeritten sağladı.
