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Tekirdağ'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Tekirdağ'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan eski komiser yakalandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan eski komiser yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu tespit edilen, görevinden ihraç edilmiş komiser Ö.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, hükümlüyü, Aşağısevindikli Mahallesi'nde yurt dışına çıkmadan anne ve babasını ziyaret ettiği sırada yakaladı.

"FETÖ'ye üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu tespit edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Güncel Haberler

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