Tekirdağ'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına itfaiye ve diğer ekipler müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında yaklaşık 500 dekar anızlık alan zarar gördü.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Canhıdır Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle anızlık alanda yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme müdürlüğü, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 500 dekar anızlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Sedat Kara - Güncel
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