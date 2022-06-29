Tekirdağ'da 80 dönüm buğday tarlası yandı TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde saman yüklü traktör römorkundan çıkan yangında 80 dönüm buğday ekili alan yandı. TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde saman yüklü traktör römorkundan çıkan yangında 80 dönüm buğday ekili alan yandı. Yangın, akşam saatlerinde Ergene'nin Misinli ile Ahmetbey mahalleleri arasında meydana geldi. Saman balyaları yüklü traktör römorkunda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede römorku sardı. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle alevler kısa sürede ekili buğday tarlalarına sıçradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında 80 dönümde ekili buğday tarlası küle döndü.Jandarma ekipleri tarlada incelemede bulunduktan sonra yangınla ilgili soruşturma başlattı. Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Güncel Misinli Güncel Haberler

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