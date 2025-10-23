Tekirdağ'da 5. Acil Günleri Sempozyumu Gerçekleşti

Tekirdağ'da düzenlenen "5. Acil Günleri Sempozyumu" sona erdi.

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde düzenlenen sempozyum iki gün sürdü.

Sempozyum Başkanı Uzman Dr. Orhan Eroğlu ise sempozyumu 5 yıldır başarıyla sürdürdüklerini belirtti.

Acil servislerde başarının insanı anlamakla başladığını dile getiren Eroğlu, "Ekip olabilmek paylaşabilmek ve en önemlisi sakin kalabilmek. Bizi biz yapan değerler bunlar. Bu sempozyumu yeni başlayan arkadaşlar için en sık gördüğümüz konuları, en çok karşılaşılan vakaları konuşacağız." ifadelerini kullandı.

Sempozyum kapsamında alanında uzman hekimlerin 2 gün boyunca sunum yaptı.