Tekirdağ'da 15 sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da 15 sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde polisin denetimlerinde durdurulan 5 şüphelinin üst aramasında 15 sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptıkları kontrollerde şüphe üzerine 5 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında 15 sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA