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Tekirdağ Çorlu'da silahla yaralanan kişiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Hıdırağa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi'nde kaldırımda yürüyen bir kişi, silahla açılan ateş sonucu yaralandı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polisin belirlediği ve gözaltına aldığı 2 şüpheli, adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Hıdırağa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi'nde kaldırımda yürüyen S.T. (38), silahla açılan ateş sonucu yaralandı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin E.B. (16) ve R.A. (15) olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Çorlu'da trafik kazası

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü ile kızı yaralandı.

Kazımiye Mahallesi Dadaloğlu Caddesi'nde Bora E. yönetimindeki 34 KU 6071 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan kızı yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı baba ve kızı, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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