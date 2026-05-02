Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Mavi Bayraklı plajlar için anket başlattı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Mavi Bayraklı plajlarda sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla vatandaşlara yönelik anket çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Plajlarımızı Birlikte Geliştirelim" başlığıyla hazırlanan anket, vatandaşların plajlara ilişkin memnuniyet düzeyini, görüş ve önerilerini belirlemeyi hedefliyor.

Marmara Bölgesi'nde Mavi Bayraklı plaj sayısında ilk sırada yer alan Tekirdağ'da yürütülen çalışma kapsamında, elde edilecek verilerle hizmet standartlarının yükseltilmesi ve eksikliklerin giderilmesi planlanıyor.

Anketin, mevcut durumun değerlendirilmesinin yanı sıra plaj hizmetlerinin vatandaş beklentileri doğrultusunda şekillendirilmesine katkı sunması öngörülüyor.

Yaz sezonu hazırlıkları kapsamında hayata geçirilen anket, belediyenin resmi internet sitesi üzerinden vatandaşların katılımına açıldı.