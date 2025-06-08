TDV, Mozambik'te Kurban Etlerini İhtiyaç Sahiplerine Dağıtıyor

TDV, Mozambik'te Kurban Etlerini İhtiyaç Sahiplerine Dağıtıyor
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Türkiye Diyanet Vakfı, 'Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş' kampanyası kapsamında Mozambik'in Tete eyaletinde 1400 hisse kurban keserek, etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekipleri, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" kampanyası kapsamında Mozambik'in Tete eyaletinde kestiği 1400 hisse kurbanın etinin dağıtımına başladı.

TDV gönüllü ve görevlileri, Tete eyaletinin Caunje bölgesindeki Masjid Alkhaleel Camisi'nde toplanan halka kesilen kurbanın etlerini dağıttı.

TDV gönüllüsü Mehmet Pehlivan, AA muhabirine, hayırseverlere ait hisselerin dağıtımının başladığını belirtti.

İhtiyaç sahibi ailelere kurban etlerinin ulaştırıldığını anlatan Pehlivan, "Burada çok fakir ve yardıma muhtaç durumdalar. Kestiğimiz ve paketlediğimiz kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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