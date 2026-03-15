Türkiye Diyanet Vakfı, Kerkük'te ihtiyaç sahibi bin aileye gıda yardımında bulundu

Türkiye Diyanet Vakfı, ramazan ayında Irak'ın Kerkük kentinde ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda kolisi yardımı gerçekleştirdi. Irak Türkmenleri Kardeşlik ve Kültür Derneği'nin desteğiyle gerçekleştirilen programda, yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Irak'ın Kerkük kentinde ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda kolisi yardımı yaptı.

Irak Türkmenleri Kardeşlik ve Kültür Derneği'nin lojistik desteğiyle Kerkük kent merkezindeki Musalla Spor Tesislerinde düzenlenen programda, ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda yardımında bulunuldu.

Irak Türkmenleri Kardeşlik ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Kerim, AA muhabirine, her ramazan olduğu gibi bu yıl da TDV'nin Kerkük'teki ihtiyaç sahiplerini unutmadığını söyledi.

Bu ramazanda da ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğu için TDV'ye teşekkür eden Kerim, TDV'nin bu ramazan Kerkük'te 1000 aileye gıda kolisi yardımı yaptığını bildirdi.

Iraklı Türkmenlerden Cumbut Reşid, "Mübarek ramazan ayında Kerkük'e kadar bu yardımları gönderdiği için Türkiye Diyanet Vakfına teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Reşid, TDV'nin ihtiyaç sahibi, yetim ve düşük gelirli insanların her zaman yanında olduğunu vurguladı.

Kerküklü Mustafa Hıdır ise Türk halkının sadece Irak değil, dünyanın birçok mazlum coğrafyasındaki insanlara dostluk eli uzattığını belirterek, gıda yardımı için Türk halkına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
Savaşta 16. gün! İran 'Netanyahu öldürülecek' dedi, Trump'tan Hark Adası için olay sözler geldi

İran "Netanyahu öldürülecek" dedi, Trump'ın sözleri gündem yarattı
Hark Adası saldırısı sonrası İran'dan BAE'ye üstü kapalı tehdit

İran, komşusunu tehdit gibi sözlerle uyardı
Bakan Fidan: İran'ı Körfez ülkelerine yönelik saldırıları durdurmaları için ikna etmeye çalışıyoruz

Bakan Fidan ilk kez açıkladı: İran'ı ikna etmeye çalışıyoruz...
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi

Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
Savaşta bir ilk! ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı

ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı
Hark Adası saldırısı sonrası İran'dan BAE'ye üstü kapalı tehdit

İran, komşusunu tehdit gibi sözlerle uyardı
İran, Dubai'deki dev ABD bankasını vurdu

İran, ABD ekonomisinin can damarını Körfez ülkesinde vurdu
Trump: Hürmüz Boğazı'nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek

Trump "Hürmüz Boğazı" için gözünü kararttı: Çok yakında...