TDV Kahramankazan'da 450 kurban etini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

Türkiye Diyanet Vakfı, Vekaletle Kurban Kesim Programı kapsamında Kahramankazan'da 450 kurbanın etini ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Kesim bayramın ilk günü yapıldı, dağıtım ikinci gün başladı. Hisseler yurt içi ve Filistin gibi yurt dışı bölgelere de gönderiliyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) "Vekaletle Kurban Kesim Programı" kapsamında Kahramankazan ilçesinde 450 kurbanın etini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV'nin ortaklaşa yürüttüğü faaliyetle Kahramankazan'da bulunan TDV görevlileri ve gönüllüleri, Kurban Bayramı'nın ilk günü kesilen kurbanların etlerini bayramın ikinci günü ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya başladı.

Kahramankazan İlçe Müftülüğü bahçesinde toplanan TDV görevlileri ve gönüllüleri, araçlarla ihtiyaç sahiplerini evlerinde ziyaret ederek kurban hisselerini bizzat kendileri teslim etti.

Vekaletle kesilen 450 küçük ve büyükbaş kurbandan 220 hissenin Fatih, Kayı, Kanuni Sultan Süleyman ve Atatürk mahallesinde önceden belirlenen ailelere dağıtımı gerçekleştirildi.

TDV Kahramankazan Şubesi sorumlusu Muhittin Kayahan, AA muhabirine, vekaleten kesilen kurban hisselerinin ilçe merkezindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtımlarının gerçekleştirildiğini söyledi.

Vakfa bağışlanan kurbanların dağıtımına ilişkin Kayahan, "İlçemizde vekaleten bağışlanan kurbanlar yalnızca ilçe merkezinde değil yurt içinde ve Filistin başta olmak üzere yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Bu vesileyle kurban bağışında bulunan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş
