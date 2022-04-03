TDV ile DİTİB'ten Bosna'da hafızlık eğitimi alan öğrencilere nakdi yardım yapıldı - Haberler

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TDV ile DİTİB'ten Bosna'da hafızlık eğitimi alan öğrencilere nakdi yardım yapıldı

AA - Yunus Okur - Güncel
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TDV ile DİTİB'ten Bosna'da hafızlık eğitimi alan öğrencilere nakdi yardım yapıldı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) iş birliğinde Bosna Hersek'te hafızlık eğitimi gören öğrencilere nakdi yardımda bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) iş birliğinde Bosna Hersek'te hafızlık eğitimi gören öğrencilere nakdi yardımda bulundu.

TDV ile DİTİB gönüllüleri, Türkiye ve Almanya'daki hayırseverlerin gönderdiği yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor.

Ramazan yardımı programları kapsamında Breza şehrini ziyaret eden gönüllüler, buradaki Merkez Camisi önünde ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı.

Ardından Vareş şehrine geçen gönüllüler, buradaki ihtiyaç sahibi ailelere de gıda yardımı yapıp hafızlık eğitimi gören öğrencilere nakdi yardım yaptı.

Gönüllüler, Kakanj şehrindeki Çarşı Camisi'nin hafızlık kurslarında öğrenim gören öğrencilere de nakdi yardımda bulundu. 8 ile 58 yaş aralığındaki öğrencilerin hafızlık eğitimi aldığı bu kurslar, gönüllüleri duygulandırdı.

Minik öğrencilere sarılan gönüllüler, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

Ramazan programları kapsamında 400 öğrenciye nakdi yardımda bulunulması hedefleniyor.

AA / Yunus Okur - Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Birliği, Türk, Güncel, Haberler

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