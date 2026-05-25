Türkiye Diyanet Vakfından Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçiliğine ziyaret

Vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında Tanzanya'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti, Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Bekir Gezer'i ziyaret etti.

Heyeti kabul eden Gezer, ziyaretten dolayı memnun olduğunu belirterek, elçiliğin Tanzanya'daki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

TDV heyeti de Gezer'i, vakfın Tanzanya genelindeki kurban kesim ve dağıtım organizasyonu hakkında bilgilendirdi.