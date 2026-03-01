Haberler

Türkiye Diyanet Vakfı, Sierra Leone'de ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı, 2026 yılı ramazan programı kapsamında Sierra Leone'nin Freetown kentinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımı dağıtmaya devam ediyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan faaliyetleri kapsamında Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da gıda kolisi dağıtımına devam ediyor.

TDV, 2026 yılı ramazan programı kapsamında Freetown'da bir cami avlusunda toplanan ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımı dağıttı.

TDV ekip sorumlusu Esen Ali Duman, beraberindeki görevli ve gönüllülerle birlikte içinde un, pirinç, şeker, salça, yağ gibi temel gıda malzemelerinin yer aldığı kolileri ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

Dağıtımda konuşan TDV görevlisi Lütfi Yanık, "Bağışçılarımızın gönderdiği emanetleri buraya getirdik. Afrikalı kardeşlerimizi hiçbir zaman unutmuyoruz. Rabb'im birliğimizi ve kardeşliğimizi bozmasın." dedi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü

İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney'in ölümü sonrası İran'dan tarihi rest: Dakikalar içinde...

Hamaney'in ölümü sonrası İran'dan tarihi rest: Dakikalar içinde...
Husilerden İran'a açık destek, ABD'ye rest: Üsleri hedef almak meşru bir hak

Arap ülkesinden İran'a açık destek, ABD'ye rest
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
ABD'li eski askerden küstah sözler: İran'dan sonra sıra Türkiye'de

Bakın şu küstahın dediğine: İran'dan sonra sıra Türkiye'de
Hamaney'in ölümü sonrası İran'dan tarihi rest: Dakikalar içinde...

Hamaney'in ölümü sonrası İran'dan tarihi rest: Dakikalar içinde...
İtalya Dışişleri Bakanı'ndan 'İran'da çatışmalar günlerce sürebilir' uyarısı

İtalyan Bakan'ın korkutan kehaneti! Bu savaş...
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

Dünya için felaketin başlangıcı! İran en önemli kozunu oynadı