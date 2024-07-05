TCG Yıldırım Fırkateyni Bartın'da Ziyarete Açıldı
Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Yıldırım Fırkateyni, Bartın'da ziyarete açıldı. Gemiyi gezmek isteyenler, iskelede kuyruk oluşturdu ve askerler eşlik etti. Gemi, 2 gün boyunca ziyarete açık kalacak.
Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Yıldırım Fırkateyni, Bartın'da ziyarete açıldı.
Amasra ilçesindeki Büyük Liman iskelesine demirleyen gemi, ilgi gördü.
Gemiyi gezmek isteyenler, iskelede kuyruk oluşturdu.
Gruplar halinde gemiye alınan ziyaretçilere, askerler eşlik etti, TCG Yıldırım Fırkateyni hakkında bilgi verdi.
Gemiyi gezenler, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Gemi, 2 gün ziyarete açık kaldıktan sonra 6 Temmuz'da limandan ayrılacak.