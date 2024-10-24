Üye Girişi
Haberler

TCG İstanbul ve TCG Sancaktar Gemileri Ziyarete Açılıyor, Bando Konserleri İptal

TCG İstanbul ve TCG Sancaktar Gemileri Ziyarete Açılıyor, Bando Konserleri İptal
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, TCG İstanbul ve TCG Sancaktar gemilerinin 25-26 Ekim tarihlerinde Sarayburnu'nda ziyarete açılacağını ve bu nedenle birçok ilde düzenlenecek bando konserlerinin iptal edildiğini duyurdu.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG İstanbul ve TCG Sancaktar gemilerinin 25-26 Ekim'de Sarayburnu'nda ziyaretlere açılması ile birçok ilde düzenlenecek bando konserlerinin iptal edildiğini açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TCG İSTANBUL ve TCG SANCAKTAR gemilerimizin 25-26 Ekim tarihlerinde Sarayburnu'nda halkımızın ziyaretine açılması ile birçok ilde düzenleyeceğimiz bando konserleri iptal olmuştur" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Kültür Sanat Sarayburnu Politika Etkinlik İstanbul Savunma Güncel Yaşam

Elebaşı Gülen gömülüyor: Örgüt üyeleri QR kodla törene katıldı

Elebaşı Gülen gömülüyor: Örgüt üyeleri QR kodla törene katıldı

 Bahçeli'nin çağrısının ardından Kandil'den 'Öcalan' mesajı

Ne diyecekleri merak konusuydu! Kandil'den 'Öcalan' mesajı geldi

 MB Başkanı açıkladı: İşte asgari ücret zam oranı

MB Başkanı açıkladı: İşte asgari ücret zam oranı
Putin korkutan gelişmeyi doğruladı: Kuzey Kore askerleri Rusya-Ukrayna savaşında

Kuzey Kore askerleri Rusya-Ukrayna savaşında
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lyon Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Lyon Beşiktaş geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Lyon Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Lyon Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Mourinho neden kırımızı kart gördü, Mourinho ne yaptı (Fenerbahçe Manchester United)? Mourinho kaç maç ceza alacak? En Nesyri GOL izle! Fenerbahçe Manchester United En Nesyri GOL izleme linki! Fenerbahçe Manchester United maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Fenerbahçe Manchester United golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Sergen Yalçın Nuri Şahin olayı ne, birbirlerine ne dediler? LYO hangi takım, açılımı ne? Zaha neden yok? Lyon Beşiktaş maçında Zaha yedek mi, kadroda yok mu? Beşiktaş maçı TRT 1'de değil mi, TRT Spor'da mı? EXXEN canlı maç izle! (UEFA AVRUPA LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 24 Ekim EXXEN spor canlı izle TRT Spor canlı izle! LYON BEŞİKTAŞ CANLI izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.