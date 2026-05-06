TCDD otla mücadele kapsamında demir yollarında ilaçlama yapacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), birkaç demiryolu hattında otla mücadele için ilaçlama yapılacağını duyurdu. İlaçların insan ve hayvan sağlığına zarar verebileceği belirtilerek, vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünce Kayaş-Kırıkkale, Kırıkkale-Yerköy-Yozgat-Sivas hatlarındaki gar, istasyon ve saydinglerde otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağı bildirildi.

TCDD'den yapılan açıklamada, mücadelede kullanılan ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturduğu, belirtilen demir yolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, "Demir yolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 15 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları önemle duyurulur." ifadesine yer verildi.

İlaçlama tarihleri ve güzergahlarının ise 11-15 Mayıs'ta Kayaş-Kırıkkale, 18-30 Mayıs'ta Kırıkkale-Yerköy-Yozgat ve Sivas olarak planlandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
