Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Eczacıbaşı, İzmir'de Dönüşüm Sahnesi'ne katıldı

Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı, İzmir'de düzenlenen 'Dönüşüm Sahnesi' programında genç girişimcilerin değişime adapte olmaları gerektiğini belirtti. Eczacıbaşı, demokrasinin katılımcılık ve güven üzerine kurulu olduğunu ifade etti.

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) tarafından İzmir'de düzenlenen "Dönüşüm Sahnesi" programına katıldı.

İzQ İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Eczacıbaşı, günümüzde hızlı bilgi akışının yaşandığını, veriye göre davranabilme ve karar vermenin ön plana çıktığını söyledi.

Gençlerin yaptığı işi derinlemesine çalışması gerektiğini ifade eden Eczacıbaşı, "Siz değişimin içine doğup büyüdüğünüz için değişimin ne demek olduğunu çok daha iyi bileceksiniz. Önemli olan unutmayı becerebilmek diye düşünüyorum. Yani geçmişten gelen alışkanlıklarımızı unutmayı becerebilmeliyiz. Çakılıp kaldığında bir şey yapamıyorsun." dedi.

Tabulardan vazgeçilmesiyle farklı düşünmeye yönelmeye işaret eden ve en güncel konulardan birinin demokrasi olduğunu belirten Eczacıbaşı, şöyle devam etti:

"Çok tehlikeli bir dönemden geçiliyor. Yani bütün jeopolitik bozulmalar esnasında gördüğümüz en temel şeylerden birisi demokratik bakış açısı, çöpe atılmaya başladı. Demokrasiyi oluşturan kurumlar, bu işi beceremeyenler. Bence demokrasinin özü katılımcılıktır ve toplumda birbirine güven meselesidir."

Kaynak: AA / Fırat Özdemir
