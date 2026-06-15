TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Şanlıurfa'da

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu, incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırıları sonrası kurulan TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu, incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Komisyon Başkanı AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt ve 18 komisyon üyesi Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ile görüşen milletvekilleri, daha sonra bir toplantı gerçekleştirdi. Komisyon üyelerinin yarın sabah Siverek ilçesine giderek, saldırının yapıldığı Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulunacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı