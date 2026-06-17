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TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı

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TBMM, 1 Temmuz'da tatile girmek yerine çalışmalarına devam etme kararı aldı. Bu karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM'nin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM, çalışmalarına devam edecek. Anayasa'nın 93'üncü, TBMM İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü tatile girmesi gereken TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 16 Haziran'daki 102'inci Birleşimi'nde karar verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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