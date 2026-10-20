TBMM heyeti Kolombiya'da Türk kurumlarını ziyaret ederek çeşitli açılışlara katıldı

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AK Parti Antalya Milletvekili ve And Parlamentosu Türk Grubu Başkanı Tuba Vural Çokal başkanlığındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) heyeti, Kolombiya'da Türk kurumlarını ziyaret ederek TİKA'nın çeşitli açılışlarına katıldı.

Milletvekili Çokal başkanlığındaki heyete başkent Bogota'da Denizli Milletvekili Şahin Tin, Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer ve Denizli Milletvekili Nilgün Ök eşlik etti.

TBMM heyeti, Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Emir Salim Yüksel'e, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ofislerine ziyarette bulundu.

Heyet, ilk olarak Kolombiya'da istihdamı ve iş olanaklarını artırmak amacıyla destek sağlanan Mosquera'daki Mundo Ambiental Geri Dönüşüm Projesi, Bronx Yaratıcı Yetenek Merkezi'ndeki Bogota İstihdam Ajansı Eğitim Odalarının Donatılması Projesi ve Kolombiya-Türk Grafik Sanatları Atölyesi "Yaratıcı Eller"in açılış törenlerine katıldı.

TBMM heyeti, öğrenciler ve çalışanlardan yoğun ilgi görürken onlarla fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi.

Çokal, Kolombiya ziyaretlerine ilişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA tarafından hayata geçirilen projelerin önemine değindi.

Sıfır atık hareketinin önemine vurgu yapan Çokal, şunları söyledi:

"Türkiye, çevrenin korunmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını kalkınma politikalarının önemli bir parçası olarak görmektedir. Bu alanda ülkemizin öncülük ettiği en önemli girişimlerden biri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetli eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık hareketidir. Sayın Emine Erdoğan'ın öncülüğünde gelişen bu hareket, zaman içerisinde ülkemizin sınırlarını aşarak uluslararası düzeyde karşılık bulmuştur. Türkiye'nin girişimi ve çok sayıda ülkenin desteğiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2022 yılında aldığı kararla 30 Mart'ı Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan etmiştir."

Türkiye ile Kolombiya arasındaki dostluğa ve kurumların ortak çalışmasına işaret eden Çokal, TİKA'nın dünyanın farklı bölgelerinde yürüttüğü projelerle Türkiye'nin kalkınma işbirliği alanındaki tecrübesini dost ülkelerle paylaştığını belirtti.

Çokal, Antalya'da düzenlenecek BM İklim Değişikliği Konferansı COP31'i hatırlatarak, "Çevre ve iklim alanındaki uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi bakımından önemli bir fırsat olacaktır. Türkiye olarak iklim değişikliğiyle mücadelede ülkelerin kalkınma ihtiyaçlarını gözeten, bilgi ve tecrübe paylaşımını teşvik eden bir yaklaşımı savunuyoruz." diye konuştu.

Kolombiya'da projelerin gerçekleştirilmesinde emeği bulunan TİKA çalışanlarına ve Kolombiyalı kurum temsilcilerine teşekkür eden Çokal, Türkiye ile Kolombiya arasındaki dostluk, eğitim ve kalkınma alanlarında gerçekleştirilen ortak çalışmaların giderek güçleneceğine inandığını söyledi.

Kaynak: AA