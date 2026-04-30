TBMM Genel Kurulu...Chp'nin İşsizlik Ödeneğine İlişkin Araştırma Önerisi Ak Parti ile MHP'nin Oylarıyla Reddedildi

(ANKARA) - TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'nin işsizlik ödeneğine erişim şartlarının kolaylaştırılmasına yönelik Meclis araştırma önergesinin görüşülmesine ilişkin grup önerisi, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçilmeden önce siyasi partilerin grup önerileri görüşüldü.

Yeni Yol Grubu, TMSF tarafından kayyum atanan şirketlerin satılma usul ve bedelleri ile çalışanların istihdam durumunun nasıl etkilendiği; İYİ Parti Grubu, mesleki eğiitm verilen öğrencilerin iş güvenliği; DEM Parti Grubu, 1 Mayıs İşçi Bayramı; CHP Grubu ise işsizlik ödeneğinde erişim şartlarının kolaylaştırılmasına ilişkin araştırma önergelerinin gündemin önüne alınarak TBMM Genel Kurulu'nda bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisi verdi. Muhalefet partilerinin grup önerileri, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

CHP'li Çakırözer: "Kayyım uygulaması yerleşik bir hal aldı"

Yeni Yol Grubu'nun grup önerisi üzerine söz alan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Anayasa'da mülkiyet hakkının korunmasına rağmen fiili durumun tam tersi olduğunu belirterek, şirketlerin kişisel veya siyasi gerekçelerle hedef alındığını ve yargı süreci tamamlanmadan el koyma gibi her türlü ekonomik yaptırımın uygulandığını vurguladı.

Mülkiyet hakkına yönelik müdahalelerin artık bir istisna olmaktan çıkarak "yerleşik uygulama" haline geldiğini ifade eden Çakırözer, "Bin 034 şirkette kayyım, 87 şirkete denetim kayyımı, 66 şirkette kısmi kayyım, 127 kişide şahsi mal varlığı kayyımı var. 40-50 milyar liralık bir ciro büyüklüğünden bahsediyoruz" dedi.

Kayyım atamalarının medya sektöründeki etkisine de dikkati çeken Çakırözer, "Aynı zamanda, TMSF Türkiye'nin en büyük medya patronu, 34 kanal, 38 radyo, 73 gazete, dergi, 6 haber ajansı kayyımda. Kim yönetiyor, nasıl yönetiliyor belli değil. İşin diğer yanı, bu şirketlere kayyım atadıklarınıza zırh sağladınız; hiçbir şekilde yargılanamıyorlar, şirketleri doğru mu yönetiyor, kime satıyor, zarar mı ettiriyor asla sorgulanamıyor" ifadelerini kullandı.

CHP'li Torun: "İşsizlik fonu kuruluş amacına dönmeli"

CHP'nin grup önerisi üzerine söz alan CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, uygulanan istihdam modellerinin işsizliği düşürmediğine dikkati çekerek, mevcut tablonun sorumlusu olarak hükümetin ekonomi politikalarını işaret etti. Torun, "Peki, sonuç ne oldu? İşsizlik azalmadı, genç işsizliği düşmedi, kadın istihdamı sıçramadı çünkü sorun emekçide değil yanlış ekonomi yönetimimizdedir, sorun vatandaşta değil sizin emek ve emekçi düşmanlığınızdadır" dedi.

İşsizlik Sigortası Fonu'nun asıl amacının işsize destek olmak olduğunu hatırlatan Torun, şöyle konuştu:

"İşsizlik ödeneğine erişim şartlarını kolaylaştırmaktır, ödeme süreleri artırılmalıdır, fon kaynakları amacı dışında da kullanılmamalıdır. İşsizlik Sigortası Fonu'nun kuruluş amacına dönmesi, işsizlik ödeneğine erişim şartlarının kolaylaştırılması ve kaynakların önceden işsiz kalan vatandaşlarımız için kullanılması gerekiyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu söylüyoruz: Bu ülkenin gençleri yük değildir, hazinesidir; bu ülkenin işçisi maliyet kalemi değildir, üretim gücüdür; bu ülkenin emeklisi sadaka bekleyen değil, yıllarca prim ödemiş hak sahibidir."

Özdağ: "Teşviklerde iktidara yakınlık kriteri aranıyor"

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, İşsizlik Sigortası Fonu'nu "işçinin sigortası" olarak tanımlayarak, fondaki kaynakların işveren teşviki için kullanılmasını eleştirdi. Devlet payının yarıya indirilmesine de tepki gösteren Özdağ, "Fon işçinin sigortasıdır, sigorta şirketi kasasındaki parayı işveren teşvikine dönüştürürse, devlet kendi payını yarıya indirirse ki değerli arkadaşlar, niye işverene buradan fon veriliyor, teşvik veriliyor? Çünkü 'İşveren yeni yatırımlar yapsın' deniliyor, değil mi? Peki, işveren yatırım yapsın diye mi bu para kesildi? Hayır. İşsize bu para aktarılsın diye" ifadelerini kullandı.

Banka kredilerinden fon dağıtımına kadar birçok alanda "yakınlık" arandığını iddia eden Özdağ, "Peki, kime veriyorsunuz? Burada bir kriter var mı? Yok ki burada bir kriter. Bu kriter şu: Daha çok iktidara yakınlık, daha fazla iktidarla beraber olabilmek, buralarda bankaların verdiği kredilerde bile yakınlık aranıyor, tavassut aranıyor, burada himmetler aranırken bu şekilde yapmış olmayı doğru bulmuyoruz, bununla ilgili olarak da araştırma önergesini destekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Akbulut: "Size ancak ihalelerle milyarder yaptığınız sermaye grupları teşekkür eder"

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, 1 Mayıs'ın işçinin, köylünün ve emekçinin bayramı olduğunu hatırlatarak, kutlamalara katılım konusunda eşitsizlik yaşandığına dikkati çekti. Akbulut, "Kamu emekçileriyle olacağız, özel sektörün birçok işçisi alanlarda olamayacak. Belki patronu 'Emek en yüce değerdir' diyorsa o, alanda olacak ama emekçiler ama çalışanlar ne yazık ki alanlarda olamayacak" diye konuştu.

İktidar milletvekillerinin, AK Parti döneminde işçi ve emekçinin rahat günlere kavuştuğu yönündeki iddialarına tepki gösteren Akbulut, "Bakın, size bir gün bu Türkiye'de birileri teşekkür edecekse bunlar emekçiler olmayacak, bunlar işçiler olmayacak, size ancak sermaye grupları teşekkür edecek, size devletin ihaleleriyle milyarder yaptığınız sermaye grupları ancak teşekkür edecek" dedi.

Kaynak: ANKA