Haberler

Numan Kurtulmuş: Yks'ye Girecek Tüm Genç Kardeşlerime Üstün Başarılar Diliyorum

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hafta sonu yapılacak YKS'ye girecek öğrencilere sosyal medyadan başarılar diledi.

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilere başarılar diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek gençlere başarılar dileyerek, "Uzun ve emek dolu bir hazırlık sürecinin ardından sınava katılacak evlatlarımızın emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyor, Rabbimden hepsine zihin açıklığı ve muvaffakiyetler nasip etmesini diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı

Gözler ABD ve İran'a çevrilmişken İsrail'den sürpriz ateşkes

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Eski eşimle ilişki yaşıyor' deyip sokak ortasında kurşun yağdırdı

"Eski eşimle ilişki yaşıyor" deyip sokak ortasında kurşun yağdırdı
Son hedefleri İYİ Parti Milletvekili Kocamaz oldu! 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar...

İYİ Parti vekil ağa takıldı! 10 kilogram altın, milyonlarca lira gitti
İki dev firmanın poşet çaylarından kimyasal boya çıktı

İki dev çay firmasının yaptığı rezillik ifşa edildi
CHP'den istifa eden Cemil Tugay'la ilgili çarpıcı iddia: Özgür Özel parti kurarsa katılır

CHP'den istifa eden Cemil Tugay'ın yeni adresi şimdiden belli
Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Temsilcisi İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Temsilcisi İstanbul'a geldi
3 yıldır böylesi görülmedi! Konut satışlarında sert düşüş

3 yıldır böylesi görülmedi! Satışlarda sert düşüş
Erdoğan'dan Türkiye-Paraguay maçı öncesi uyarı: Gençleri rahatsız etmeyin

Milli maça saatler kala açık açık uyardı: Sakın