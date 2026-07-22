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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sincan'daki Helikopter Kazası İçin Taziye Mesajı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara Sincan'da eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden Pilot Emekli Albay Yasaözden Bakkal için taziye mesajı yayımladı, yaralanan Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'na acil şifalar diledi.

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında yaşamını yitiren Pilot Emekli Albay Yasaözden Bakkal için taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, kazada yaralanan Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'na da acil şifalar diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden Pilot Emekli Albay Yasaözden Bakkal için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabındaki mesajında, şunları kaydetti:

"Ankara'nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden Pilot Emekli Albay Yasaözden Bakkal'a Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."

Aynı kazada yaralanan Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'na acil şifalar temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA
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