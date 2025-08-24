Büyük Taarruz'un 103. Yıl Dönümü Kutlanacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1922'de Mustafa Kemal Atatürk'ün yönettiği Büyük Taarruz'un 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla 25-26 Ağustos tarihlerinde Afyonkarahisar'da düzenlenecek programlara katılacak.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Zafer Haftası kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek programlar kapsamında Şuhut'taki Atatürk Evi'ni ziyaret edecek olan Kurtulmuş, temsili atlı birlikleri Büyük Taarruz Karargahı'ndan İzmir'e uğurlayacak ve kortej yürüyüşüne katılacak. Kurtulmuş, daha sonra Şuhut Şehir Stadı'ndaki kutlama programına katılacak ve vatandaşlara hitap edecek. TBMM Başkanı Kurtulmuş, 26 Ağustos'ta, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda düzenlenecek törene katılacak ardından da Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ni ziyaret edecek. Kurtulmuş, ayrıca Afyonkarahisar'daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya gelecek.