TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bükreş'teki Carol-Hunchiar Camisi'ni ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Carol-Hunchiar Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından vatandaşlarla sohbet etti.

Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Carol-Hunchiar Camisi'ne gelişinde Romanya Müslümanları Müftüsü Murat Yusuf ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Cuma namazını burada kılan Kurtulmuş, sonrasında vatandaşlarla sohbet etti.

Camide incelemelerde bulunan Kurtulmuş, Yusuf'tan bilgi aldı.