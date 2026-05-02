TBB'nin yeni yönetim seçimi öncesinde arbede yaşandı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) yeni yönetimi için yapılan seçim öncesinde arbede yaşandı.

TBB Meclisi; Başkan, Meclis Başkanlık Divanı, İhtisas Komisyonu Üyeleri ile Encümen Üyeleri seçimi yapılması amacıyla Ankara'da bir otelde toplandı.

TBB Başkanvekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in açılış konuşmalarının ardından Divan'da konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okumak istemesi üzerine, salonda tepkiler oluştu.

Salonda bulunan bir grubun kürsüye yönelmesi üzerine arbede yaşandı. Yaşanan arbedenin ardından Olağan Meclis Toplantısı'na bir süre ara verildi ve salon boşaltıldı. Salonda düzenin yeniden sağlanmasının ardından toplantının devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Utku Şimşek
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

