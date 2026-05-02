TBB Başkanı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer oldu

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı adaylarından Seçer 446, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel ise 311 oy aldı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanlığına, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer seçildi.

TBB Meclisi; Başkan, Meclis Başkanlık Divanı, İhtisas Komisyonu Üyeleri ile Encümen Üyeleri seçimi yapılması amacıyla Ankara'da bir otelde toplandı.

Meclis Toplantısının Divan Başkanlığını Meclis 1. Başkan Vekili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu üstlendi. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran da Divan'da katip üye olarak görev aldı.

TBB Başkanvekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in açılış konuşmalarının ardından, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı ve sonrasında seçime geçildi.

Seçimde, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, TBB başkanlığı için aday oldu.

864 üyeden oluşan Birlik Meclisinde yapılan seçimde, 446 oy alan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer TBB Başkanı seçildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise 311 oy aldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek
Türkiye Belediyeler Birliği'nde olaylı seçim sonuçlandı! İşte kazanan isim

1 yıl boyunca spor yapan adamın son hali şaşırttı

1 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

Okan Buruk'un abisi Fuat Buruk, kardeşinin Galatasaray'daki geleceğini açıkladı

Abisi, önümüzdeki yıl çalıştıracağı takımı ilan etti
Sözde fenomenden skandal çıkış: Çıplak ayağımı da atabilirim

Ayağıyla prim kasan sözde fenomenden skandal savunma

Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
1 yıl boyunca spor yapan adamın son hali şaşırttı

1 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

Macaristan'ın yeni lideri Magyar'dan tartışmalı atama! Eniştesini adalet bakanı yaptı

16 yıllık iktidarı deviren lider eniştesini Adalet Bakanı yaptı
Tülay Özer'e son veda! Kardeşi Zerrin Özer cenazede fenalık geçirdi

Usta sanatçıya son veda! Zerrin Özer fenalık geçirdi