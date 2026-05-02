TBB Başkanı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer oldu

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanlığına, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer seçildi.

TBB Meclisi; Başkan, Meclis Başkanlık Divanı, İhtisas Komisyonu Üyeleri ile Encümen Üyeleri seçimi yapılması amacıyla Ankara'da bir otelde toplandı.

Meclis Toplantısının Divan Başkanlığını Meclis 1. Başkan Vekili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu üstlendi. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran da Divan'da katip üye olarak görev aldı.

TBB Başkanvekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in açılış konuşmalarının ardından, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı ve sonrasında seçime geçildi.

Seçimde, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, TBB başkanlığı için aday oldu.

864 üyeden oluşan Birlik Meclisinde yapılan seçimde, 446 oy alan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer TBB Başkanı seçildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise 311 oy aldı.