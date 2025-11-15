Taziye evine saldırı! Camları kırdılar, masalara zarar verdiler
Mardin'in Artuklu ilçesinde taziye evinin camlarını kırarak içeri giren 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayda taziye evine ait eşyalar zarar gördü.
- Mardin'in Artuklu ilçesinde bir taziye evinin camları kırılarak içeri girildi ve eşyalara zarar verildi.
- Olay, Artuklu ilçesi kırsal Dara Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi.
- İki şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde camlarını kırarak girdikleri taziye evinin eşyalarına zarar veren iki şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi kırsal Dara Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki taziye evinin camlarını kırarak içeriye giren kişiler, sedir ve masalara zarar verdi.
TAZİYE EVİNE SALDIRDILAR, EŞYALARA ZARAR VERDİLER
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma sonucu olaya karıştıkları belirlenen isimleri açıklanmayan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel