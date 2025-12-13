Albüm: Kamboçya: Tayland ile Sınır Çatışmaları Nedeniyle 300.000'den Fazla Vatandaşımızı Tahliye Ettik

PUNOM PEN, 13 Aralık (Xinhua) -- Kamboçya Savunma Bakanlığı, Tayland ordusunun cumartesi sabahı iki F-16 savaş uçağıyla Kamboçya'nın Pursat eyaletindeki bazı bölgeleri bombaladığını duyurdu.

Kamboçya İçişleri Bakanlığı ise yaptığı basın açıklamasında, Tayland ile devam eden sınır çatışmaları nedeniyle tahliye edilen Kamboçyalıların sayısının cuma öğleden sonra itibarıyla 300.000'i aştığını duyurdu.