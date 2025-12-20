Albüm: Kamboçya: Tayland Ordusu Sınırlarımız İçindeki Bir Köprüyü Bombaladı

ODDAR MEANCHEY, 20 Aralık (Xinhua) -- Kamboçya, Tayland ordusunun bir F-16 savaş uçağıyla Kamboçya topraklarındaki beton bir köprüyü bombaladığını açıkladı.

Kamboçya Savunma Bakanlığı Müsteşar ve Sözcüsü Korgeneral Maly Socheata cumartesi günkü basın toplantısında yaptığı açıklamada, "19 Aralık saat 22.58'de Tayland ordusuna ait bir F-16 savaş uçağı iki bomba atarak, Oddar Meanchey eyaletinin Chong Kal bölgesi ile Siem Reap eyaletinin Srei Snam bölgesi arasındaki sınır bölgesinde bulunan sivil O'Jik Köprüsü'nü yıkmıştır" dedi.