Hürmüz Boğazı'nda Tayland Kargo Gemisine Saldırı: 20 Mürettebat Kurtarıldı

BANGKOK, 11 Mart (Xinhua) -- Hürmüz Boğazı'nda seyreden bir Tayland kargo gemisi saldırıya uğradı.

Tayland Kraliyet Donanması'ndan çarşamba günü yapılan açıklamaya göre şu ana kadar gemiden 20 mürettebat kurtarılarak Umman'a götürüldü.

Precious Shipping PCL şirketine ait Mayuree Naree adlı geminin çarşamba günü erken saatlerde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Halife Limanı'ndan ayrıldığı ve yerel saatle 11.00 civarında Hürmüz Boğazı'nda saldırıya uğradığı belirtildi.

Olayın ardından Umman Kraliyet Donanması'nın kurtarılan Taylandlı mürettebatı Umman'ın Hasab kentine naklettiği belirtildi. Yetkililer, kayıp üç mürettebatı arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Tayland Kraliyet Donanması, saldırının nedeninin belirlenmesine yönelik incelemelerin devam ettiğini açıkladı.

