Tayland, hava sahası ihlali iddiasıyla daha önce yakalanan 18 Kamboçyalı askerin iadesini erteledi

Tayland, iki ülke arasında varılan ateşkesin ardından Kamboçya'nın hava sahasını ihlal ettiği iddiasıyla daha önce yakalanan ve serbest bırakılmaları gündeme gelen 18 Kamboçyalı askerin iadesini erteledi.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Tayland Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nikorndej Balankura, serbest bırakılması planlanan Kamboçyalı askerler hakkında basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Balankura, Kamboçya'ya ait 250 insansız hava aracının (İHA) Tayland hava sahasını ihlal ettiğini öne sürerek, bu nedenle 18 Kamboçyalı askerin iadesinin ertelendiğini açıkladı.

Öte yandan Kamboçya Savunma Bakanlığı, 250 İHA'nın Tayland hava sahasına girdiği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddederek, söz konusu açıklamaların asılsız olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Tayland, iki ülke arasında 27 Aralık'ta imzalanan ateşkesin 72 saat boyunca kesintisiz sürmesi halinde, 18 Kamboçyalı askerin serbest bırakılacağını duyurmuştu.

Tayland-Kamboçya anlaşmazlığı

Güneydoğu Asya'da, aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, iki ülkenin sınırlarının 19. yüzyıl sonunda Kamboçya'daki Fransız işgalinde belirlendiği zamanlara dayanan anlaşmazlık yaşıyor.

İlk çatışmalar, Kamboçya'nın tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008'de çıkmıştı.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla 26 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşmasına" imza atılmıştı.

İlan edilen ateşkese rağmen iki ülke arasında 7 Aralık'ta yeniden başlayan çatışmalarda iki taraftan en az 47 kişi hayatını kaybetmiş, 1 milyonu aşkın kişi yerinden edilmişti.

22 Aralık'ta yapılan, iki ülke arasında sınır geriliminin sona erdirilmesinin amaçlandığı Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) toplantısında ateşkese varamayan taraflar, 24 Aralık'ta yeniden askeri görüşmelere başlamış, görüşmeler sonunda 27 Aralık'ta imzalanan "Ortak Bildiri" ile iki ülke arasında yeniden ateşkes ilan edilmişti.