Tayland: Kamboçya ile Sınır Çatışmalarında 9 Askerimiz Hayatını Kaybetti, 120'den Fazla Kişi Yaralandı
Tayland Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Kamboçya ile sınırda devam eden çatışmalarda 9 Taylandlı askerin yaşamını yitirdiğini ve 120'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu.
BANGKOK, 11 Aralık, 2025 (Xinhua) -- Tayland Savunma Bakanlığı Sözcüsü Surasant Kongsiri basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor, 11 Aralık 2025.
Sözcü perşembe günü yaptığı açıklamada, Kamboçya ile devam eden sınır çatışmalarında 9 Taylandlı askerin hayatını kaybettiğini ve 120'den fazla kişinin yaralandığını söyledi. (Fotoğraf: Sun Weitong/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel