Tayland Dışişleri Bakanı, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın sonuçları karşısında ABD'den destek görmediklerini söyledi

Güncelleme:
Tayland Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın yol açtığı ekonomik zorluklarla mücadelede herhangi bir yardım sunmadığını söyledi.

Sihasak, The Washington Post gazetesine verdiği röportajda, Trump yönetimi hakkında, "Bence savaşın bazı sonuçları olduğunun farkındalar ancak bize yardımcı olmak için adım atmadılar." ifadelerini kullandı.

Gördükleri tek desteğin Trump'ın, yakıt ihtiyacı bulunan ülkelere Amerikan petrolü ve doğal gazı satın almaları yönünde sunduğu teklif olduğunu belirten Sihasak, en başından itibaren bu savaşın hiç başlamaması gerektiğini savunduklarını söyledi.

Tayland'da küresel petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle artan yakıt maliyetleri, başta küçük ve orta ölçekli işletmeler olmak üzere birçok sektörde maliyet artışına yol açmıştı.

Başbakan Anutin Charnvirakul, artan enerji fiyatları sonrası kamu çalışanlarının ardından özel sektörün de evden çalışma düzenlemesini benimsemesi çağrısında bulunmuştu. Bunun üzerine devlet kurumlarındaki çalışanlar için evden çalışma talimatı verilmişti.

Ayrıca Anutin, tasarruf amaçlı akaryakıt istasyonlarında geceleri satışı durdurabileceklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
