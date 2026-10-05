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Tayland'da sel nedeniyle ölenlerin sayısı 31'e çıktı, 8 bölgede risk sürüyor

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DDPM, Tayland'da sel felaketi nedeniyle 8 bölgede hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e yükseldiğini bildirdi. Ülke genelinde 3,5 milyondan fazla kişinin etkilendiği sellerde Bangkok yönetimi hasar onarımı için yaklaşık 122 milyon dolar finansmanı onayladı.

Tayland'da haftalardır etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e yükseldiği bildirildi.

Tayland Meteoroloji Kurumundan yapılan açıklamada, başkent Bangkok dahil ülkenin orta, doğu ve güney kesimlerinde bu hafta da etkisini sürdürmesi beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle sel riskinin devam ettiği belirtildi.

Tayland Afetle Mücadele ve Yönetimi Dairesinden (DDPM) yapılan açıklamada da sel felaketi sebebiyle milyonlarca kişinin etkilendiği ülkenin 8 bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e yükseldiği kaydedildi.

Yetkililer, şehrin ana kanallarından daha fazla su tahliye edilmesi ve yüksek riskli bölgelere daha fazla su pompası yerleştirilmesine yönelik çalışmalarla ani sel tehlikesine karşı önlemlerin artırıldığını aktardı.

Tayland'ı 16 Eylül'den bu yana etkisi altına alan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde ülke genelinde 3,5 milyondan fazla kişinin etkilendiği bildirilmişti.

Bangkok yönetimi, geçen hafta, sellerin yol açtığı hasarın onarılması amacıyla yaklaşık 122 milyon dolar finansmanın onaylandığını bildirmişti.

Kaynak: AA
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