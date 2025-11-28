Haberler

Tayland'da Sel Felaketinde Can Kaybı 85'e Yükseldi

Tayland'da Sel Felaketinde Can Kaybı 85'e Yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tayland'ın Songkhla eyaletinde etkili olan şiddetli sel felaketinde ölü sayısı 85'e çıktı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor ve can kaybının artabileceği bildirildi.

SONGKHLA, 28 Kasım (Xinhua) -- Tayland'ın Songkhla eyaletinde etkili olan şiddetli sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi. Yetkililer, kurtarma ve iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü ve can kaybı sayısının artabileceğini bildirdi.

Tayland hükümet sözcüsü Siripong Angkasakulkiat düzenlediği basın toplantısında, Songklanagarind Hastanesi'nden perşembe günü alınan verilere göre eyalette toplam 85 kişinin hayatını kaybettiğini, bunlardan 55'inin doğrudan selden, diğer 30'unun ise afet sırasında başka nedenlerden kaynaklandığını açıkladı.

Tayland Afet Önleme ve Azaltma Departmanı, çarşamba sabahı itibarıyla yıkıcı selin 980.000'den fazla haneyi ve yaklaşık 2,7 milyon kişiyi etkilediğini açıkladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmeti sona eriyor

Yeni yılda eşitleniyoruz! Suriyelilere o hizmet artık ücretli
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilo alma deneyi yapan Influencer hayatını kaybetti

Yaptığı akıl almaz deney, fenomeni uykuda ölüme götürdü
Fransa bu olayla çalkalandı! İş görüşmesine gelen yüzlerce kadına mide bulandıran tuzak

İş görüşmesine gelen yüzlerce kadına mide bulandıran tuzak
Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu
Mehmet Ağar'la aynı masada görüntülenen başsavcı Yargıtay'a atandı

Mehmet Ağar'la aynı masada görüntülenen başsavcının görev yeri değişti
Kilo alma deneyi yapan Influencer hayatını kaybetti

Yaptığı akıl almaz deney, fenomeni uykuda ölüme götürdü
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci

Tüyler ürperten görüntüler! Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt

Mansur Yavaş'ın hamlesi sonrası ilk açıklama geldi
Yer: İstanbul! Düğün salonunda gizli kamera skandalı

Kadınlar buldu! İstanbul'daki düğün salonunda gizli kamera skandalı
Rıdvan Dilmen, ''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fenerbahçe'nin yıldızını açıkladı

''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fener'in yıldızını açıkladı
5 yıl hapsi istenen CZN Burak hakkında mahkeme kararını verdi

5 yıl hapsi isteniyordu! CZN Burak hakkında karar çıktı
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i sürprize izin vermedi

Avrupa'da tarih yazıyor
Düştüğü nota beğeni yağıyor! Arda'dan Fener taraftarını mest eden paylaşım

Arda'dan Fener taraftarını mest eden paylaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.