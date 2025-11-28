Tayland'da Sel Felaketinde Can Kaybı 85'e Yükseldi

SONGKHLA, 28 Kasım (Xinhua) -- Tayland'ın Songkhla eyaletinde etkili olan şiddetli sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi. Yetkililer, kurtarma ve iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü ve can kaybı sayısının artabileceğini bildirdi.

Tayland hükümet sözcüsü Siripong Angkasakulkiat düzenlediği basın toplantısında, Songklanagarind Hastanesi'nden perşembe günü alınan verilere göre eyalette toplam 85 kişinin hayatını kaybettiğini, bunlardan 55'inin doğrudan selden, diğer 30'unun ise afet sırasında başka nedenlerden kaynaklandığını açıkladı.

Tayland Afet Önleme ve Azaltma Departmanı, çarşamba sabahı itibarıyla yıkıcı selin 980.000'den fazla haneyi ve yaklaşık 2,7 milyon kişiyi etkilediğini açıkladı.