Haberler

Tayland'da "Cobra Gold" ortak askeri tatbikatı başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD, Tayland ve 30 ülkeden yaklaşık 8 bin askeri personelin katılımıyla Tayland'ın Rayong eyaletinde '45. Cobra Gold' ortak askeri tatbikatı başladı. Tatbikatın bölgesel ortaklığı güçlendirdiği ve ABD'nin Hint-Pasifik güvenliğine bağlılığını ortaya koyduğu bildirildi.

ABD, Tayland ve 30 ülkeden askeri personelin katılımıyla Tayland'ın Rayong eyaletinde "45. Cobra Gold" ortak askeri tatbikatı başladı.

ABD İndo-Pasifik Komutanlığının (USPACOM) internet sitesinden yapılan açıklamada, 24 Şubat-6 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek tatbikata 30 ülkeden yaklaşık 8 bin askeri personelin katıldığı bildirildi.

Açıklamada, Tayland'ın Rayong eyaletinde düzenlenen "45. Cobra Gold" ortak askeri tatbikatının bölgesel ortaklığı güçlendirdiği ve ABD'nin Hint-Pasifik güvenliğine bağlılığını ortaya koyduğu belirtildi.

"Cobra Gold"un dünyanın en uzun süreli uluslararası askeri tatbikatı olduğu vurgulanan açıklamada, ABD-Tayland güvenlik ittifakının temel taşlarından birini oluşturduğu ifade edildi."

Açıklamada, başlangıcından bu yana tatbikatın Singapur, Endonezya, Malezya, Japonya ve Güney Kore dahil diğer ülkeleri de kapsayacak şekilde genişlediği kaydedildi.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler hain emellerine ulaşamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere'den video çekip Türkiye'de yaşanan olaya isyan etti: Burada bir kere bile görmedim

İngiltere'den video çekip Türkiye'de yaşanan olaya isyan etti
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi

Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
Ronaldo, İspanyol kulübünü satın aldı

Her erkeğin hayali olan şeyi bir çırpıda yaptı
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler

O artık vali değil: İşte kontrolü altında olacak kritik birimler
İngiltere'den video çekip Türkiye'de yaşanan olaya isyan etti: Burada bir kere bile görmedim

İngiltere'den video çekip Türkiye'de yaşanan olaya isyan etti
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak

Altın yatırımcısını uyardı: Dananın kuyruğu kopacak, öğlene kadar...
'Liverpool mu Tottenham mı?' sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt

"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna verdiği yanıt bomba