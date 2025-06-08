Tayland Başbakanı Barışçıl Çözüm Çağrısını Yeniledi

Tayland Başbakanı Paetongtarn Şinavatra, Gazze Şeridi'nde "barışçıl ve kalıcı bir çözüm" bulunması için tüm taraflara yaptığı çağrıyı yineledi.

Şinavatra, X sosyal medya hesabından, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Tayland vatandaşı bir esirin cesedine ulaştığını ileri sürmesinin ardından paylaşım yaptı.

"Gazze Şeridi'ndeki Taylandlı rehine Pinta Nattapong'un hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik." ifadesine yer veren Şinavatra, hükümetin, bölgede hayatını kaybeden Tayland vatandaşlarının cenazelerinin en kısa sürede ülkeye getirilmesi için çalıştığını belirtti.

Şinavatra, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Tayland Büyükelçiliğinin gerekli düzenlemeleri yaptığını aktararak "Tayland olarak, tüm taraflara çatışmaya barışçıl ve kalıcı bir çözüm bulunması için müzakere masasına dönmeleri yönündeki çağrımızı yineliyoruz." ifadesini kullandı.