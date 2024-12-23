Tayfur Köyü İlkokulu'nda Sağlıklı Beslenme Eğitimi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Tayfur Köyü İlkokulundaki öğrencilere "Çölyak, Obezite ve Sağlıklı Beslenme" konularında eğitim verildi.

Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğüne Sağlıklı Hayat Merkezi diyetisyeni Özlem Güntülü Güngör, programda çölyak hastalığı hakkında bilgi verdi.

Bu konuda toplumda farkındalık oluşturmak ve duyarlılığı artırmak istediklerini belirten Güngör, hastalığın kanıtlanmış tek tedavisinin yaşam boyu tam glutensiz diyet olduğunu ifade etti.

Güngör ayrıca, obezite ve sağlıklı beslenme konularında da bilgi vererek, eğitim sonunda öğrencilere broşür dağıttı.