Tay, ölen annesinin başından ayrılmadı

ARDAHAN'da nehir kıyısında bir tayın, ölen annesinin yanından ayrılmadığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Ardahan Kura Nehri kıyısında ölü bir at yanındaki yavrusuyla görüntülendi. Tayın, annesinin başından ayrılmadığı ve zaman zaman emdiği görülürken, o anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Bir kişi tayı sahiplenerek götürdü.

