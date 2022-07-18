Tavuğun kutuya hapsedildiğini gören horozun dişisini kurtardığı anlar hayran bıraktı
Haberler.com - Miray Kaya - Güncel
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Tavuğun bir kişi tarafından bilinçli olarak kutuya hapsedilmesinin ardından zekasıyla kutuyu açarak tavuğu kurtaran horozun bu halleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından bir hayli ilgi gördü.
Hayvanlar alemine ilişkin videolar, sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Bu sefer bir horoz ile tavuğun yer aldığı video, hayli beğeni topladı.
BİLİNÇLİ OLARAK KUTUYA TIKTILAR
Çiftlikte kaydedildiği tahmin edilen görüntülerde, bir adamın elindeki tavuğu bilinçli olarak bir kutuya hapsettiği ve üzerini çubuklarla kapattığı görülüyor.
ZEKİCE HAMLEYLE DİŞİSİNİ KURTARDI
Horoz, tavuğun kutuya tıkılmasının ardından zekice bir hamleyle kutuya doğru yöneliyor ve çubukları tek tek kaldırdıktan sonra dişisini kurtarıyor. Horozun zekası, izleyenler tarafından hayranlıklar karşılandı.