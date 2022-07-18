Tavuğun kutuya hapsedildiğini gören horozun dişisini kurtardığı anlar hayran bıraktı

Hayvanlar alemine ilişkin videolar, sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Bu sefer bir horoz ile tavuğun yer aldığı video, hayli beğeni topladı.

BİLİNÇLİ OLARAK KUTUYA TIKTILAR

Çiftlikte kaydedildiği tahmin edilen görüntülerde, bir adamın elindeki tavuğu bilinçli olarak bir kutuya hapsettiği ve üzerini çubuklarla kapattığı görülüyor.

ZEKİCE HAMLEYLE DİŞİSİNİ KURTARDI

Horoz, tavuğun kutuya tıkılmasının ardından zekice bir hamleyle kutuya doğru yöneliyor ve çubukları tek tek kaldırdıktan sonra dişisini kurtarıyor. Horozun zekası, izleyenler tarafından hayranlıklar karşılandı.